आपके कलेजे को कचोट देंगी नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये वेबसीरीज
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 13, 2024
राधिका आप्टे की 'घोल' वेब सीरीज देखकर आपको कई रातों तक नींद नहीं आएगी।
Source:
Bollywoodlife.com
'बेताल' वेब सीरीज में आपको डर का खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
'दिल्ली क्राइम्स' वेब सीरीज देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।
Source:
Bollywoodlife.com
'माई' वेब सीरीज की कहानी आपका कलेजा कचोंट देगी।
Source:
Bollywoodlife.com
'ये काली काली आंखें' वेब सीरीज भी आपको हिलाकर रख देगी।
Source:
Bollywoodlife.com
'हाउस ऑफ सीक्रेट्स, बुराड़ी डेथ्स' देखकर आप सिहर जाएंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में 'किलर सूप' वेब सीरीज का नाम भी शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा तन्ना की 'स्कूप' वेब सीरीज देखकर आप कांप जाएंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
'अंजान रूलर मिथ्स' देखकर भी आपकी रूह कांप उठेगी।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बिकिनी पहनकर 23 साल की लड़की ने लगाई रेड कारपेट पर आग
अगली वेब स्टोरी देखें.