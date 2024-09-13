आपके कलेजे को कचोट देंगी नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये वेबसीरीज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 13, 2024

राधिका आप्टे की 'घोल' वेब सीरीज देखकर आपको कई रातों तक नींद नहीं आएगी।

'बेताल' वेब सीरीज में आपको डर का खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा।

'दिल्ली क्राइम्स' वेब सीरीज देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।

'माई' वेब सीरीज की कहानी आपका कलेजा कचोंट देगी।

'ये काली काली आंखें' वेब सीरीज भी आपको हिलाकर रख देगी।

'हाउस ऑफ सीक्रेट्स, बुराड़ी डेथ्स' देखकर आप सिहर जाएंगे।

इस लिस्ट में 'किलर सूप' वेब सीरीज का नाम भी शामिल है।

करिश्मा तन्ना की 'स्कूप' वेब सीरीज देखकर आप कांप जाएंगे।

'अंजान रूलर मिथ्स' देखकर भी आपकी रूह कांप उठेगी।

