इन वेब सीरीज में एक्ट्रेसेस ने दिखाया धांसू अंदाज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 31, 2025

हॉटस्टार पर सुष्मिता सेन की वेब सीरीज 'आर्या' के सभी सीजन ने ध्यान खींचा है.

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' में शेफाली शाह का अंदाज पसंद किया गया.

प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'दहाड़' में सोनाक्षी सिन्हा का धांसू अंदाज देखने को मिला.

हॉटस्टार पर तमन्ना भाटिया की वेब सीरीज 'आखिरी सच' लगातार चर्चा में बनी रही.

सोनी लिव पर हुमा कुरैशी की वेब सीरीज 'महारानी' के सभी सीजन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

अदिति पोहनकर की लेटेस्ट वेब सीरीज 'जिद्दी इश्क' हॉटस्टार पर पसंद की जा रही है.

नेटफ्लिक्स पर रवीना टंडन की वेब सीरीज 'अरण्यक' को लोगों ने खूब देखा.

