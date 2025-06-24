सस्पेंस-थ्रिलर से लैस हैं ये शानदार फिल्में, खूनी कहानी देख कांप उठेगी रूह
Mishra Rajivranjan
| Jun 24, 2025
आजकल सस्पेंस-थ्रिलर मूवीज लोगों को काफी पसंद आ रही है. OTT पर ऐसी कई फिल्में मौजूद हैं.
Netflix पर आप विक्रांत मेस्सी की फिल्म सेक्टर 36 देख सकते हैं. यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है.
‘Mrs. Serial Killer’ साल 2020 में रिलीज हुई ये थ्रिलर-ड्रामा देख आपका दिमाग हिल जाएगा. फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस और मनोज बाजपेयी लीड रोल में हैं.
फिल्म ‘Badla’ में तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन सहित कई कलाकार शामिल हैं. फिल्म का क्लाइमेक्स बड़ा खतरनाक है.
मर्डर मिस्ट्री से भरपूर फिल्म ‘Raat Akeli Hai’ देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी.
Netflix पर ‘Dhokha: Round D Corner’ की कहानी देखकर आप दंग रह जाएंगे.
सस्पेंस-थ्रिलर के साथ ही अगर आप एक्शन भी एंजॉय करना चाहते हैं तो Netflix पर मौजूद फिल्म ‘Anek’ देखिए.
