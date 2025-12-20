Netflix पर 'रात अकेली है 2' से पहले इन क्राइम थ्रिलर मूवीज ने खड़े किए थे रोंगटे
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 19, 2025
विक्रांत मैसी की फिल्म 'सेक्टर 36' को देखकर लोगों का दिमाग सुन्न हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
राजकुमार राव की फिल्म 'हिट' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'धमाका' की कहानी हैरान करने वाली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
तापसी पन्नू की फिल्म 'हसीन दिलरुबा' ने लोगों का ध्यान खींचा.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर की फिल्म 'द बकिंघम मर्डर्स' को काफी पसंद किया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' की खौफनाक कहानी ने हिलाकर रख दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
पंकज त्रिपाठी समेत कई स्टार्स से सजी फिल्म 'मर्डर मुबारक' का सस्पेंस देख दिमाग घूम गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन साउथ की एक्ट्रेसेस की तरह पहनें खूबसूरत साड़ियां, दिखेगा ग्लैमरस लुक
अगली वेब स्टोरी देखें.