Netflix पर 'रात अकेली है 2' से पहले इन क्राइम थ्रिलर मूवीज ने खड़े किए थे रोंगटे

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 19, 2025

विक्रांत मैसी की फिल्म 'सेक्टर 36' को देखकर लोगों का दिमाग सुन्न हो गया था.

राजकुमार राव की फिल्म 'हिट' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'धमाका' की कहानी हैरान करने वाली थी.

तापसी पन्नू की फिल्म 'हसीन दिलरुबा' ने लोगों का ध्यान खींचा.

करीना कपूर की फिल्म 'द बकिंघम मर्डर्स' को काफी पसंद किया गया था.

परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' की खौफनाक कहानी ने हिलाकर रख दिया.

पंकज त्रिपाठी समेत कई स्टार्स से सजी फिल्म 'मर्डर मुबारक' का सस्पेंस देख दिमाग घूम गया था.

