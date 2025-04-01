दिमाग आउट कर देंगी OTT पर मौजूद ये क्राइम-थ्रिलर, सस्पेंस हर किसी से भारी
Mishra Rajivranjan
| Apr 01, 2025
मलयालम भाषा की फिल्म ‘अंताक्षरी’ देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा. थ्रिल्ले से भरपूर इस फिल्म को आप Sony Liv पर हिंदी में देख सकते हैं.
रहस्य, अगर आप मर्डर-मिस्ट्री देखने के शौकीन हैं तो ये फिल्म जरूर देखें.
तनाव एक स्पाई थ्रिलर सीरीज है जो आपको Sony Liv पर मिल जाएगी. इस सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं.
सस्पेंस से भरपूर फिल्म ‘36 डेज’ की कहानी एक एयर होस्टेस के कत्ल से शुरू होती है. इस सीरीज को आप Sony Liv पर देख सकते हैं.
बृंदा, मर्डर मिस्ट्री पर बनी ये कमाल की सीरीज है.
कमाल का एक्शन और ड्रामा देखना है तो आप ‘टोबी’ नाम की ये फिल्म देखें. फिल्म Sony Liv पर अवेलेबल है.
सैल्यूट, साउथ की इस फिल्म में आपको कमाल का क्राइम और थ्रिल देखने को मिलेगा.
Sony Liv पर मजूद वेब सीरीज ‘अनदेखी’ भी लोगों को खूब पसंद आई है. इसे भी आप देख सकते हैं.
