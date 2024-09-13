सितंबर में नेटफ्लिक्स से हट जाएंगी ये फिल्में-सीरीज, तुरंत देख डालें
Pratibha Gaur
| Sep 13, 2024
'बॉडीज बॉडीज बॉडीज' 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स से हट जाएगी।
'ए वॉक टू रिमेंबर' 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स से हट जाएगी।
'फोर्स ऑफ नेचर' 27 सितंबर को हट जाएगी।
'ग्रेट न्यूज' भी 27 सितंबर को नेटफ्लिक्स से हट जाएगी।
'इनहेरिटेंस' भी 27 सितंबर को नेटफ्लिक्स हट जाएगी।
'गुड विच' 29 सितंबर को नेटफ्लिक्स से हट जाएगी।
'ए मिलियन वेज टू डाई इन द वेस्ट' 30 सितंबर को नेटफ्लिक्स से हट जाएगी।
'द कंजूरिंग' भी 30 सितंबर को नेटफ्लिक्स से हट जाएगी।
'बिग फैट लायर' भी 30 सितंबर को नेटफ्लिक्स से हट जाएगी।
'बैक टू द फ्यूचर' भी 30 सितंबर को नेटफ्लिक्स से हट जाएगी।
