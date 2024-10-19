Mystery Thriller: रहस्य से भरी इन फिल्मों के देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 19, 2024

आलिया भट्ट की 'राजी' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

जी5 पर मौजूद अक्षय कमार की 'रुस्तम' में जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा.

'दृश्यम' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

विद्या बालन की 'नीयत' प्राइम वीडियोज पर अवेलेबल है.

सस्पेंस से भरपूर 'द ताशकंद फाइल्स' को आप जी5 पर देख सकते हैं.

उर्मिला मातोंडकर की 'एक हसीना थी' आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

'कंपनी' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.

'फ्रेडी' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

जी5 पर मौजूद 'द बरोत हाउस' देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

