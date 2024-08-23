इन कोरियन फिल्मों पर बनी हैं ये बॉलीवुड मूवीज, नाम जानकर नहीं होगा यकीन
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 23, 2024
2014 में रिलीज हुई 'एक था विलेन' 'आई सॉ द डेविल' फिल्म का हिंदी रीमेक है।
Source:
Bollywoodlife.com
'बर्फी' कोरियन फिल्म 'लवर्स कॉन्सर्टो' का हिंदी रीमेक है।
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की 'भारत' फिल्म 'ओड टू माई फादर' का हिंदी रीमेक है।
Source:
Bollywoodlife.com
'दो लफ्जों की कहानी', 'ऑलवेज' का हिंदी रीमेक है।
Source:
Bollywoodlife.com
'रॉकी हैंडसम', 'द मैन फ्रॉम नोवेयर' का हिंदी रीमेक है।
Source:
Bollywoodlife.com
'जज्बा' फिल्म साल 2007 में आई फिल्म '7 डेज' का हिंदी रीमेक है।
Source:
Bollywoodlife.com
'धमाका', 'द टेरर लाइव' का हिंदी रीमेक है।
Source:
Bollywoodlife.com
'मर्डर 2' फिल्म 'द चेजर' का हिंदी रीमेक है।
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की 'राधे' 'द आउटलॉज' का हिंदी रीमेक है।
Source:
Bollywoodlife.com
संजय दत्त की 'जिंदा' फिल्म 'ऑल्ड बॉय' का हिंदी रीमेक है।
Source:
Bollywoodlife.com
