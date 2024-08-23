इन कोरियन फिल्मों पर बनी हैं ये बॉलीवुड मूवीज, नाम जानकर नहीं होगा यकीन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2024

2014 में रिलीज हुई 'एक था विलेन' 'आई सॉ द डेविल' फिल्म का हिंदी रीमेक है।

'बर्फी' कोरियन फिल्म 'लवर्स कॉन्सर्टो' का हिंदी रीमेक है।

सलमान खान की 'भारत' फिल्म 'ओड टू माई फादर' का हिंदी रीमेक है।

'दो लफ्जों की कहानी', 'ऑलवेज' का हिंदी रीमेक है।

'रॉकी हैंडसम', 'द मैन फ्रॉम नोवेयर' का हिंदी रीमेक है।

'जज्बा' फिल्म साल 2007 में आई फिल्म '7 डेज' का हिंदी रीमेक है।

'धमाका', 'द टेरर लाइव' का हिंदी रीमेक है।

'मर्डर 2' फिल्म 'द चेजर' का हिंदी रीमेक है।

सलमान खान की 'राधे' 'द आउटलॉज' का हिंदी रीमेक है।

संजय दत्त की 'जिंदा' फिल्म 'ऑल्ड बॉय' का हिंदी रीमेक है।

