दिमाग की एक-एक नस हिला देंगी ये सस्पेंस सीरीज, Prime Video पर हैं मौजूद

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Oct 17, 2025

द लास्ट आवर

अगर आप सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं तो आपको एक बार ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए.

Source: Bollywoodlife.com

अधूरा

प्राइम वीडियो पर मौजूद ये सीरीज दर्शकों को काफी पसंद आई है. इसका सस्पेंस आपकी रूह कंपा देगा.

Source: Bollywoodlife.com

दहाड़

इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा का धाकड़ अवतार देखने को मिलता है.

Source: Bollywoodlife.com

द नाइट मैनेजर

इस सीरीज के हर के पड़ाव पर धांसू सस्पेंस देखने को मिलता है.

Source: Bollywoodlife.com

द वॉकिंग डेड

इस सीरीज की कहानी बड़ी खतरनाक है.

Source: Bollywoodlife.com

अफसोस

यह अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित एक कमाल ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है, जिसकी कहानी देखकर आप चौंक जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

पाताल लोक

इस सीरीज की कहानी देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा. इसमें एक्शन और क्राइम के साथ ही गजब का सस्पेंस देखने को मिलता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Diwali 2025: हिना खान की तरह ट्राई करें ये रॉयल लहंगा लुक, दिवाली पार्टी में सबकी नजरें रहेंगी आप पर!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.