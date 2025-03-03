Web Series: एक्शन-थ्रिलर का डबल डोज देंगी OTT पर मौजूद ये सीरीज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Mar 03, 2025

अगर आप एक्शन-थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज देखने के प्रेमी हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है.

Source: Bollywoodlife.com

यहां हम आपके लिए 7 सबसे धांसू एक्शन-थ्रिलर वेब सीरीज लाए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Aarya, इस सीरीज में सुष्मिता सेन का कमाल का एक्शन देखने को मिलता है. इसे आप JioHotstar पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

The Night Manager, सीरीज आप Prime Video पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Citadel, सीरीज से भरपूर इस सीरीज को आप Prime Video पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रीचर इस वेब सीरीज में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है.

Source: Bollywoodlife.com

Tanaav, Sony Liv पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

JioHotstar पर मौजूद सीरीज स्पेशल ऑप्स भी काफी खास है.

Source: Bollywoodlife.com

Indian Police Force, सीरीज आपको Amazon Prime Vidoe पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रूहानी एहसास! 'सहरी से इफ्तारी' तक, हिना खान ने कैसे बिताया दिन? दिखाई खास झलक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.