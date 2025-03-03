Web Series: एक्शन-थ्रिलर का डबल डोज देंगी OTT पर मौजूद ये सीरीज
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2025
अगर आप एक्शन-थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज देखने के प्रेमी हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है.
यहां हम आपके लिए 7 सबसे धांसू एक्शन-थ्रिलर वेब सीरीज लाए हैं.
Aarya, इस सीरीज में सुष्मिता सेन का कमाल का एक्शन देखने को मिलता है. इसे आप JioHotstar पर देख सकते हैं.
The Night Manager, सीरीज आप Prime Video पर देख सकते हैं.
Citadel, सीरीज से भरपूर इस सीरीज को आप Prime Video पर देख सकते हैं.
रीचर इस वेब सीरीज में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है.
Tanaav, Sony Liv पर मौजूद है.
JioHotstar पर मौजूद सीरीज स्पेशल ऑप्स भी काफी खास है.
Indian Police Force, सीरीज आपको Amazon Prime Vidoe पर मिल जाएगी.
