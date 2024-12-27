Times Magazine 2024 में इन 10 Korean Drama ने बनाई जगह, इस OTT पर हो रहे हैं Stream
Dec 27, 2024
टाइम्स मैगजीन 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 कोरियन ड्रामा ने इस साल लोगों को खूब एंटरटेन किया है.
कोरियन ड्रामा 'लवली रनर' को लोगों ने खूब एंजॉय किया है. यह नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा है.
रोमांटिक कोरियन ड्रामा 'क्वीन ऑफ टियर्स' नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉचिड ड्रामा लिस्ट में नंबर वन पर है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी +हॉटस्टार पर थ्रिलर कोरियन ड्रामा 'ए शॉप फॉर किलर्स' भी काफी देखा जा रहा है.
सुपरफिशियल कोरियन ड्रामा 'द एटीपीकल फैमिली' को यंग ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
कोरियन ड्रामा 'द जज फ्रॉम हैल' को भी लोग एंजॉय कर रहे हैं. ये डिज्नी+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर कोरियन ड्रामा 'पिरामिड गेम' लोगों को पसंद आ रहा है.
रोमांटिक ड्रामा 'मिस्टर प्लैंकटन' नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा है. फीमेल फैंस इसे काफी एंजॉय कर रही हैं.
नेटफ्लिक्स कोरियन ड्रामा 'व्हेन द फोन रिंग्स' को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
'लव नेक्स्ट डोर' को इंडियन फैंस ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. यह नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
कोरियन ड्रामा 'वंडरलैंड' में बे सूजी ने काफी अच्छी एक्टिंग की है. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
