जियो सिनेमा पर ये क्राइम-थ्रिलर मूवीज देख मन में बैठ जाएगा खौफ

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 10, 2024

फिल्म 'ओमकारा' में अलग लेवल का क्राइम है।

फिल्म 'गब्बर इज बैक' लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुई।

फिल्म 'ओमेर्टा' ने लोगों का ध्यान खींचा।

फिल्म 'विक्रम वेधा' देख लोग खौफ खा जाएंगे।

फिल्म 'शूटआउट एट वडाला' में भर-भरकर क्राइम सीन हैं।

फिल्म 'सिंघम रिटर्न्स' बार-बार देखी जाती है।

फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' काफी क्राइम दिखाया गया।

फिल्म 'दृश्यम' ने लोगों के होश उड़ा दिए।

फिल्म 'वन फ्राइडे नाइट' काफी पसंद की गई।

फिल्म 'सरकार 3' काफी चर्चा में रही।

