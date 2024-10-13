अकेले ना देखें सस्पेंस से भरपूर नेटफ्लिक्स की ये 10 हॉरर मूवीज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 13, 2024
नेटफ्लिक्स कि इन 10 हॉरर फिल्मों ने लोगों के अंदर अपना आतंक मचा रखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉरर फिल्म 'मेगन' को देखकर आपका बेड से उठना मुश्किल हो जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉरर साइंस फिक्शन मूवी 'ए क्वाइट प्लेस' में एलियन का आतंक देख आपको खूब डर लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
'थिंग्स हार्ड एंड सीन' नेटफ्लिक्स की सबसे डरावनी मूवीज में से एक है.
Source:
Bollywoodlife.com
'एनाबेल कम्स होम' में टॉय डॉल का डरावना रूप देखकर आप रात में सो नहीं पाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द ग्रज' को देख आज भी लोगों के अंदर डर का माहौल बन जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड की 'बुलबुल' मिस्ट्री और हॉरर से भरपूर मूवी है. लोगों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉरर मूवी 'द कॉन्ज्यूरिंग' के ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हटने से पहले देख लें.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉरर मूवी 'इविल डेड राइज' की पांचवीं सीरीज को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'रेडी ऑर नॉट' एक हॉरर मूवी के साथ थ्रिलर से भरपूर फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
'ओउइज' हॉरर फिल्म को देखकर आपके रोंगटे खडे हो जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: विंटर्स में दिखना है स्टाइलिश तो कॉपी करें सोनम कपूर के ये बूट्स डिजाइन
अगली वेब स्टोरी देखें.