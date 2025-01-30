बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ‘मधुबाला’ की 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में, घर बैठे इन ओटीटी प्लेटफ्रॉम पर देखें
Shreya Pandey
| Jan 30, 2025
‘मुगल-ए-आजम’ फिल्म में मधुबाला ने ‘अनारकली’ की भूमिका निभाई थी, इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘बरसात की रात’ फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी. फिल्म में मधुबाला ने नीला नाम की लड़की का किरदार निभाया है. इस फिल्म को आप MX Player पर देख सकते हैं.
‘हावड़ा ब्रिज’ सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म है. यह फिल्म साल 1958 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘चलती का नाम गाड़ी’ यह एक कॉमेडी फिल्म है. फिल्म में मधुबाला के किरदार को बहुत पसंद किया गया. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
साल 1958 में रिलीज ‘काला पानी’ फिल्म में मधुबाला के किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया. इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
मधुबाला और दिलीप कुमार की फिल्म ‘तराना’ ने दर्शकों का दिल लिया था. इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
साल 1949 में रिलीज फिल्म ‘दुलारी’ उस समय की सबसे हिट फिल्मों में एक थी. इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘जाली नोट’ फिल्म में मधुबाला और देव आंनद की जोड़ी को लोगों के पसंद था. यह फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘हाल्फ टिकट’ फिल्म 1962 में आई थी. इसमें मधुबाला के साथ किशोर कुमार नजर आएंगे. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘मिस्टर एंड मिसेज 55’ फिल्म में मधुबाला के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
