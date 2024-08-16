जियो सिनेमा की इन क्राइम मूवीज-सीरीज को देख दिन में भी लगेगा डर
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 16, 2024
वेब सीरीज 'असुर' में खौफनाक सीन देखकर आप दहल जाएंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'मर्डर इन माहिम' काफी देखी गई।
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'गांठ' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'कालकूट' को लोगों ने पसंद किया।
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'कैंडी' आपको डरा देगी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'ऑमेर्टा' ने लोगों का ध्यान खींचा।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'वन फ्राइडे नाइट' आपको देखनी चाहिए।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शूटआउट एट वडाला' में गोलियों की तड़तड़ाहट से कान गूंज जाएंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के हर सीन में क्राइम दिखाई देगा।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'ओमकारा' में काफी क्राइम दिखाया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'स्त्री 2' बॉक्स ऑफिस पर लाई सुनामी, अब इन मूवीज के सीक्वल पर टिकीं निगाहें
अगली वेब स्टोरी देखें.