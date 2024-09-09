मारधाड़-खून खराबे से भरी हैं ये वेब सीरीज, बिना डरे देख लीं तो कहलाएंगे बहादुर
Shashikant Mishra
| Sep 09, 2024
वेब सीरीज 'असुर' जियो सिनेमा पर देखी जा सकती है।
वेब सीरीज 'गन्स एंड गुलाब्स' को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' ने लोगों को डरा दिया।
नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' में काफी खून-खराबा दिखाया गया।
प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में काफी मारधाड़ देखने को मिली।
वेब सीरीज 'बैड कॉप' हॉटस्टार पर खूब देखी गई।
जी5 पर वेब सीरीज 'रंगबाज' भर-भरकर क्राइम दिखाया गया।
एमएक्स प्लेयर पर वेब सीरीज 'रक्तांचल' ने लोगों को हिला दिया था।
वेब सीरीज 'मुंबई डायरीज' को प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई।
'अनदेखी' सोनी लिव की चर्चित वेब सीरीज में से एक है।
