दिलों-दिमाग पर गहरा असर डालेंगी ओटीटी पर मौजूद इन फिल्मों की कहानी
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 17, 2024
देशभक्ति पर बनी 'रंग दे बसंती' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'स्वदेश' फिल्म आपके दिलों-दिमाग पर खूब असल डालेगी।
Source:
Bollywoodlife.com
प्राइम वीडियोज पर मौजूद '3 इडियट्स' में बच्चों पर पड़ रहे पढ़ाई के प्रेसर को दिखाया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
प्राइम वीडियोज की 'दंगल' में कुश्ती में महिलाओं की मशक्कत को दिखाया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की 'चक दे इंडिया' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
हॉटस्टार पर मौजूद 'बजरंगी भाईजान' में सरहदों से परे लोगों की मानवता को दिखाया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
कंगना रनौत की 'क्वीन' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'ओह माई गॉड' में धर्म के आडंबर का पर्दाफाश किया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'ओएमजी 2' में सेक्स एजुकेशन के महत्व को बताया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान की 'पीके' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देखें खून-खराबे से भरी ये वेब सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.