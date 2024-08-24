तमिल सिनेमा की ये क्राइम-थ्रिलर फिल्में देखना सबके बस की बात नहीं!
फिल्म 'मायावान' हॉटस्टार पर आपके दिमाग को हिला देगी।
फिल्म 'धुरुवंगल पदिनारु' जी5 पर काफी चर्चा में रही।
फिल्म 'विसारनई' नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हुई।
फिल्म 'इमैका नोदिएगल' प्राइम वीडियो पर आपके होश उड़ा देगी।
फिल्म 'कैथी' को सोनी लिव पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला
फिल्म 'रतसासन' हॉटस्टार पर आपके रोंगटे खड़े कर देगी।
फिल्म 'सराभम' एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
फिल्म 'यू टर्न' प्राइम वीडियो पर देख आप कांप जाएंगे।
फिल्म 'विक्रम वेधा' प्राइम वीडियो पर देख आपकी नींद उड़ जाएगी।
फिल्म 'पोर थोझिल' सोनी लिव पर खूब देखी गई।
