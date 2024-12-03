खौफ में डाल देंगी ये 10 Crime Thriller वेब सीरीज, कमजोर दिल वाले न देखें

Dec 03, 2024

होस्टेज हॉटस्टार की बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में से एक है.

नेटफ्लिक्स की सेक्रेड गेम्स के दो सीजन आ चुके हैं, जिसका थ्रिलर आपके रोंगटे खड़े कर देगा.

आर्या भी इस लिस्ट में है, जिसके तीनों सीजन हॉटस्टार पर मौजूद है.

क्रिमिनल जस्टिस के कई सीजन आ चुके हैं, जो हॉटस्टार पर धमाल मचा रहे हैं.

दिल्ली क्राइम में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताई गई है. ये हॉटस्टार पर मौजूद है.

अमेजन प्राइम की पाताल लोक का क्राइम आपको दहला देगा.

द फैमिली मैन भी अमेजन प्राइम की बेस्ट सीरीज है. सीरीज में क्राइम भरा है.

अमेजन प्राइम की मोस्ट पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर के तीनों सीजन ने भौकाल मचा दिया था.

असुर जियो सिनेमा की बेस्ट सीरीज है. ये सीरीज कई दिनों तक टॉप पर रही थी.

दुरंगा की कहानी आपको हैरान कर देगी, जहां पति ही हत्यारा होता है.

