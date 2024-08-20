'मुर्शिद' से पहले जी5 पर देखें ये खौफनाक क्राइम वेब सीरीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 20, 2024
वेब सीरीज 'द वर्डिक्टः स्टेट वर्सेज नानावटी' की काफी चर्चा में रही।
वेब सीरीज 'अभय' ने ध्यान खींचा।
वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' ने लोगों को हिला दिया था।
वेब सीरीज 'बिच्छू का खेल' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
वेब सीरीज 'सायनाड मल्लिका' देख लोग सहम गए थे।
वेब सीरीज 'काफिर' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
वेब सीरीज 'काली' लोगों को पसंद आई।
वेब सीरीज 'मिथ्या' रिलीज होते ही छा गई थी।
वेब सीरीज 'रंगबाज' में काफी क्राइम दिखाया गया।
वेब सीरीज 'द सनफ्लॉवर' ने लोगों को एंटरटेन किया।
