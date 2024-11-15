सच्ची घटना पर बनी ये क्राइम वेब सीरीज रोम-रोम में पैदा कर देंगी सिहरन
Shashikant Mishra
| Nov 15, 2024
वेब सीरीज 'आखिरी सच' ने हॉटस्टार पर लोगों को दहला दिया था.
वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' को जी5 पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
वेब सीरीज 'सायनाड मल्लिका' जी5 पर काफी चर्चा में रही.
वेब सीरीज 'दहाड़' को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकती है.
वेब सीरीज 'इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर' नेटफ्लिक्स पर है.
वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' नेटफ्लिक्स पर देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
वेब सीरीज 'रंगबाज' जी5 पर है और इसमें काफी ज्यादा क्राइम दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हुई.
वेब सीरीज 'द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावटी' जी5 पर खूब देखी गई.
