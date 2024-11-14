Crime Thriller: ये खतरनाक क्राइम वेब सीरीज देख मन में बैठ जाएगा डर!
Shashikant Mishra
| Nov 14, 2024
वेब सीरीज 'असुर' जियो सिनेमा पर काफी देखी गई.
हॉटस्टार पर वेब सीरीज 'बैडकॉप' देखकर लोग हिल गए थे.
जी5 पर वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' देख लोग दहल गए थे.
वेब सीरीज 'कमांडर करण सक्सेना' हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
वेब सीरीज 'भौकाल' को एमएक्स प्लेयर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हुई.
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' में खतरनाक स्टोरी दिखाई गई है.
वेब सीरीज 'पाताल लोक' प्राइम वीडियो पर काफी चर्चा में रही.
वेब सीरीज 'मिर्जापुर' प्राइम वीडियो पर आते ही छा गई थी.
जी5 पर वेब सीरीज 'रंगबाज' में जमकर क्राइम दिखाया गया है.
