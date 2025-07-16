ये हैं Prime Videos की 10 सबसे खतरनाक फिल्में, देखें लिस्ट

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jul 16, 2025

बाटला हाउस, जॉन अब्राहम की इस फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

कुरुकू, प्राइम वीडियोज पर मौजूद इस फिल्म में खूब सारा सस्पेंस देखने को मिलेगा.

कुरुति, आप साउथ की इस मूवी का हिंदी डब वर्जन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

मिमांसा, साउथ की इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी प्राइम वीडियोज पर मौजूद है.

मर्डर, आप साउथ की ये मूवी भी हिंदी में प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

निझल, ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियोज पर साउथ की यह मूवी हिंदी में जरूर देखें.

पाड़ा, इस फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

सीताराम बिनॉय केस नंबर 18, यह फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर जरूर देखें.

वी1 द अनसॉल्वड मर्डर केस, यह फिल्म हिंदी में प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

व्रिथरा, इस फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

