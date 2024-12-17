साल 2024 में OTT पर बजा इन फिल्मों का डंका, अब तक नहीं देखी तो होगा पछतावा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 17, 2024

दिलजीत दोसांझ की फिल्म अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

फिल्म भक्षक नेटफ्लिक्स की टॉप फिल्मों में से एक है.

नेटफ्लिक्स पर लापता लेडीज काफी समय तक ट्रेंड करती रही थी.

साउथ की फिल्म महाराजा भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

जुनैद खान की फिल्म महाराज ने ओटीटी पर धमाल मचा दिया था, जो नेटफ्लिक्स पर है.

दो पत्ती भी नेटफ्लिक्स की फिल्म है.

इस फिल्म में हॉटस्टार की फिल्म मंजुम्मेल बॉयज है, जिसे काफी पसंद किया गया.

नेटफ्लिक्स पर इसी साल फिर आई हसीन दिलरुबा आई और छा गई.

नेटफ्लिक्स की फिल्म सेक्टर 36 में विक्रांत मैसी की कमाल की एक्टिंग है.

12वीं फेल थिएटर में फेल रही, लेकिन ओटीटी पर आते ही ये फिल्म हर जगह छा गई.

