इन हॉरर वेब सीरीज को देख मजबूत दिल वालों की भी निकल जाएगी चीख
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 16, 2024
सीरीज 'अधूरा' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई।
सीरीज 'बेताल' नेटफ्लिक्स पर देख चीख निकल जाएगी।
सीरीज 'भ्रम' जी5 पर देखकर डर से पसीना टपकेगा।
सीरीज 'दहन' हॉटस्टार पर देखकर दिल की धड़कन बढ़ जाएगी।
सीरीज 'गहराइयां' को जियो सिनेमा पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
सीरीज 'लाइव टेलीकास्ट' हॉटस्टार पर देखते ही डर से कांप जाएंगे।
सीरीज 'परछाई' जी5 पर काफी चर्चा में रही।
सीरीज 'शैतान हवेली' प्राइम वीडियो पर रूह कंपा देगी।
सीरीज 'टाइपराइटर' नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
सीरीज 'घोल' नेटफ्लिक्स पर आपको डरा देगी।
