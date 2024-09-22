नेटफ्लिक्स की इन क्राइम वेब सीरीज में सच्ची कहानी देख छीन जाएगा चैन

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 21, 2024

वेब सीरीज 'आईसी 14: द कंधार हाईजैक' देख देश दहल गया था।

वेब सीरीज 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी : द बरीड ट्रुथ' ने लोगों को हिलाकर रख दिया था।

वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' देखकर लोगों में खौफ हो जाएगा।

वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' ने लोगों के होश उड़ा दिए।

वेब सीरीज 'हाउस ऑफ सीक्रेट्सः द बुराड़ी डेथ्स' देख लोग हैरान रह गए।

वेब सीरीज 'इंडियन प्रीडेटरः द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर' देख झटका लगेगा।

वेब सीरीज 'इंडियन प्रीडेटरः मर्डर इन ए कोर्टरूम' देख लोग दंग रह गए थे।

वेब सीरीज 'जामताड़ा' में अलग लेवल का क्राइम है।

वेब सीरीज 'खाकीः द चैप्टर बिहार' देख सहम जाएंगे।

वेब सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' देख लोगों का चैन छिन जाएगा।

