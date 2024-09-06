नरभक्षी पर बनी है 'सेक्टर 36', 'निठारी कांड' का काला सच जानकर कांप उठेगी रूह
Pratibha Gaur
| Sep 06, 2024
विक्रांत मैसी की फिल्म 'सेक्टर 36' नोएडा के निठारी में हुई सीरियल किलिंग पर बनी है।
साल 2006 में नोएडा के सेक्टर 36 के निठारी इलाके में मौजूद नाले में कई बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे।
नाले में 3 दर्जन की संख्या में नर कंकाल मिले थे, जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी।
इन हत्याओं का आरोप सेक्टर 31 की कोठी नंबर D-5 में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर पर लगा था।
जब इस मामले की जांच की गई तो सामने आया कि मोनिंदर के नौकर सुरेंद्र कोली ने ये हत्याएं की थीं।
जांच में सामने आया था कि सुरेंद्र इंसानी मांस खाता था और उनकी हड्डियों को नाले में फेंक देता था।
यहां तक की सुरेंद्र धोखे से महिलाओं को घर बुलाकर, रेप के बाद उनकी हत्या कर देता था।
और बाद में वह उन महिलाओं के मांस को पकाकर खाया करते थे।
सुरेंद्र पर पूरे 31 बच्चों और महिलाओं की हत्या का आरोप लगा था।
लेकिन बाद में दोनों पर केवल 19 लोगों की हत्या के आरोप साबित हुए, जिनमें 10 महिलाएं थीं।
