ओटीटी पर जरूर देखें ये मलयालम वेब सीरीज
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 07, 2024
मोहनलाल की 'मनोरथंगल' जी5 पर मौजूद है।
'नागेंद्रन हनीमून्स' को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
'निशा' वेब सीरीज जी5 पर मौजूद है।
'पेरीलूर प्रीमियर लीग' हॉटस्टार पर मौजूद है।
'हाई प्रिसटेस' वेब शो को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'कैलाशापुरम' जी5 पर उपलब्ध है।
'मास्टरपीस' को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
'एरिवम पुलियम' को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'हवाला' को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'विश्मया पूकालम' सीरीज भी जी5 पर उपलब्ध है।
