अपने रिस्क पर देखें ये 10 बंगाली हॉरर फिल्में, खौफ से होगा सामना
Kavita
| Sep 09, 2024
भूतचक्र प्रा. लिमिटेड की हॉरर और कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म हॉटस्टार पर मौजूद है।
भूत चतुर्दशी प्राइम वीडियो पर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
भूतपरी आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
भोय भी हॉरर फिल्म है, जो जी5 पर मौजूद है।
एकति बंगाली भूतेर गोप्पो भी काफी डरावनी फिल्म है।
फ्लैट नंबर 609 बंगाली सिनेमा की हॉरर फिल्म है, जो हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं।
फ्लाईओवर काफी खतरनाक फिल्म है, जो हॉरर पसंद करने वाले ही देख पाएंगे।
कुहेली की कहानी काफी डरावनी है, जो प्राइम वीडियो पर मौजूद है।
नेटफ्लिक्स की लूडो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
शोभ भूतुरे हॉरर ड्रामा है, जो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
