दम है तो अकेले में देखें ये 10 हॉरर फिल्में, ओटीटी पर हैं मौजूद
Pratibha Gaur
| Aug 07, 2024
ईशा, ये हॉरर मूवी जी5 पर उपलब्ध है।
कोल्ड केस, इस फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
आर माधवन की '13बी' फिल्म हॉटस्टर पर उपलब्ध है।
तृप्ति डिमरी की 'बुलबुल' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'छोरी' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
पिज्जा फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
बिपाशा और डिनो मोरिया की फिल्म 'राज' यूट्यूब पर उपलब्ध है।
'द हाउस नेक्स्ट डोर' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
शैतान, फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'अरनमनाई 4' फिल्म हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
