खतरनाक क्राइम का जलजला हैं ये वेब सीरीज, हिम्मत है तो देख डालिए
Shashikant Mishra
| Aug 26, 2024
जियो सिनेमा के वेब सीरीज 'असुर' के एक-एक सीन में क्राइम में है।
वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' जी5 पर देख लोग दहल गए।
हॉटस्टार की वेब सीरीज 'बैड कॉप' ने लोगों को दहला दिया था।
वेब सीरीज 'दहाड़' प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है।
वेब सीरीज 'फर्जी' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई।
वेब सीरीज 'जामताड़ा' नेटफ्लिक्स पर काफी स्ट्रीम की गई।
वेब सीरीज 'मिर्जापुर' ने प्राइम वीडियो पर ध्यान खींचा
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'मुंबई डायरीज' देख लोग खौफ में आ गए थे।
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' में अलग लेवल की कहानी है।
वेब सीरीज 'अनदेखी' ने सोनी लिव पर हिलाकर रख दिया।
