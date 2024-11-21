Youtube पर धड़ल्ले से देखे गए इन फिल्मों के ट्रेलर, नंबर 1 को मिले इतने Views
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 21, 2024
डार्लिंग प्रभास की 'सालार: पार्ट 1' के ट्रेलर को यूट्यूब पर 113.2 मिलियन से अधिक व्यूज मिले थे.
यश की 'केजीएफ चैप्टर 2' के ट्रेलर को 106.5 मिलियन से अधिक बार यूट्यूब पर देखा गया.
अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी 'पुष्पा 2' के ट्रेलर को अब तक 104 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.
प्रभास की 'आदिपुरुष' के ट्रेलर को 85 मिलियन से अधिक बार देखा गया.
रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की 'एनिमल' के ट्रेलर को 74 मिलियन व्यूज मिले थे.
शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' के ट्रेलर को 58.5 मिलियन व्यूज मिले थे.
प्रभास की फिल्म 'राधे श्याम' के ट्रेलर को 55 मिलियन बार देखा गया था.
शाहरुख खान की 'जवान' फिल्म को 55 मिलियन बार देखा गया था.
वहीं एसएस राजामौली की 'आरआरआर' के ट्रेलर को यूट्यूब पर 51.5 मिलियन व्यूज मिले थे.
रणबीर कपूर और श्रद्धा की 'तू झूठी मैं मक्कार' के ट्रेलर को 50.3 मिलियन व्यूज अब तक मिल चुके हैं.
