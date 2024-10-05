इंडिया में नेटफ्लिक्स पर खूब पसंद की जा रही हैं ये 10 फिल्में
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 05, 2024
पहले नंबर पर थलापती विजय की फिल्म 'गोट' है.
Source:
Bollywoodlife.com
दूसरे नंबर पर बॉलीवुड फिल्म 'उलझ' है.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ फिल्म 'सरिपोधा शनिवारम' तीसरे स्थान पर है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, बॉलीवुड फिल्म 'सेक्टर 36' चौथे नंबर पर चल रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
पांचवें अंक पर 2009 की हॉरर फिल्म 'द फाइनल डेस्टिनेशन' ने जगह बनाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड फिल्म 'लापता लेडीज' छठे नंबर पर है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्शन फिल्म 'फास्ट एक्स' ने सातवें स्थान पर जगह बनाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ फिल्म 'महाराजा' 8वें नंबर पर चल रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
9वें स्थान पर हॉरर फिल्म 'द फाइनल डेस्टिनेशन 2' का नाम शुमार है.
Source:
Bollywoodlife.com
आखीर यानी 10वें नंबर पर फिल्म 'टर्मिनेटर सलवेशन' का नाम शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: टीवी पर इस वजह से बार-बार दिखाई जाती है अमिताभ की 'सूर्यवंशम'
अगली वेब स्टोरी देखें.