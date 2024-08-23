इन मूवीज-सीरीज में ठगी के पैंतरे देखकर भन्ना जाएगा दिमाग
Pratibha Gaur
| Aug 23, 2024
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'ओए लकी! लकी ओए!' फेमस ठग बंटी चोर पर बनी है।
प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'स्पेशल 26' ओपेरा हाउस में डकैती करने वाले ठगों पर बनी है।
सोनी लिव पर मौजूद 'स्कैम 2003: द तेलगी स्टोरी' स्टैंप पेपर कांड करने ठग अब्दुल करीब पर बनी है।
सोनी लिव पर मौजूद 'स्कैम 1992' शेयर मार्केट के ठग हर्षद मेहता की जिंदगी पर बनी है।
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'थुनिवु' लुधियाना में हुई बैंक डकैती पर बनी है।
एमएक्स प्लेयर पर मौजूद 'शिक्षा मंडल'वेब सीरीज व्यापार शिक्षा घोटाला करने वाले ठगों पर बनी है।
प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'लेडीज वर्सेस रिकी बहल' मासूम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाने वाले ठग पर बनी है।
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'जामतारा' फोन के जरिए लोगों के ठगने वाले अपराधियों पर बनी है।
हॉटस्टार पर मौजूद 'डॉली की डॉली' चंदनमल सीरवी की जिंदगी पर आधारित है
