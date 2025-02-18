अमेजन प्राइम वीडियो पर देखें ये टॉप 10 फिल्में और सीरीज, IMDb पर मिली हैं जबरदस्त रेटिंग
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 18, 2025
मनोज बाजपेई की सीरीज 'द फैमिली मैन' को IMDb पर 8.7 की रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
'मेड इन हेवन' एक रोमांटिक सीरीज है. इस सीरीज को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
'पताल लोक' सीरीज को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. IMDb पर इसे 8/10 की रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'चंदू चैंपियन' को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है. लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'जेलर' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत शानदार कमाई की थी. IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
'मिर्जापुर' वेब सीरीज को लोगों ने बहुत पसंद किया था. इस सीरीज को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. इस फिल्म को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन, तब्बू और काजोल की फिल्म 'औरों मे कहां दम था' को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
'हॉस्टल डेज' सीरीज को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है. इस सीरीज में हॉस्टल के जीवन को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'फर्जी' वेब सीरीज में शाहिद कपूर के किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया. इस सीरीज को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
