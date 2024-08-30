वॉयलेंस का ओवरडोज हैं ये फिल्में, खून-खराबे वाले सीन कर देंगे दिमाग खराब

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 30, 2024

प्राइम वीडियोज पर मौजूद अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' में खूब खून खराबा दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'केजीएफ 2' में खून-खराबा देख आपकी रूह कांप जाएगी।

Source: Bollywoodlife.com

रणबीर कपूर की 'एनिमल' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

Source: Bollywoodlife.com

'रमन राघव 2.0' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'हॉटस्टार' पर मौजूद राघव जुयाल की 'किल' सबसे वॉयलेंट फिल्मों में से एक है।

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का शर्मा की 'एनएच10' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन की 'बदलापुर' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

प्राइम वीडियोज की 'बैंडिट क्वीन' में भी खूब खून खराबा दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 100 करोड़ वाले घर में दीपवीर करेंगे बच्चे का वेलकम

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.