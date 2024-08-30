वॉयलेंस का ओवरडोज हैं ये फिल्में, खून-खराबे वाले सीन कर देंगे दिमाग खराब
Pratibha Gaur
| Aug 30, 2024
प्राइम वीडियोज पर मौजूद अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' में खूब खून खराबा दिखाया गया है।
प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'केजीएफ 2' में खून-खराबा देख आपकी रूह कांप जाएगी।
रणबीर कपूर की 'एनिमल' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
'रमन राघव 2.0' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'हॉटस्टार' पर मौजूद राघव जुयाल की 'किल' सबसे वॉयलेंट फिल्मों में से एक है।
अनुष्का शर्मा की 'एनएच10' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
वरुण धवन की 'बदलापुर' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'गैंग्स ऑफ वासेपुर' भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
प्राइम वीडियोज की 'बैंडिट क्वीन' में भी खूब खून खराबा दिखाया गया है।
