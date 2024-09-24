इंडिया में नेटफ्लिक्स पर गदर काट रही हैं ये टॉप 10 फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2024

पहले नंबर पर फिल्म 'सेक्टर 36' है।

Source: Bollywoodlife.com

दूसरे नंबर पर हॉरर फिल्म 'एविल डेड राइज' है।

Source: Bollywoodlife.com

हॉलीवुड फिल्म 'फास्ट' तीसरे स्थान पर है।

Source: Bollywoodlife.com

वहीं, 'गिफ्टेड' फिल्म चौथे अंक पर चल रही है।

Source: Bollywoodlife.com

पांचवें अंक पर फिल्म 'अगलीस' ने जगह बनाई है।

Source: Bollywoodlife.com

कॉमेडी फिल्म 'आय' छठे नंबर पर है।

Source: Bollywoodlife.com

'मिस्टर बच्चन' फिल्म ने सातवें स्थान पर जगह बनाई है।

Source: Bollywoodlife.com

एक्शन फिल्म 'ऑफिसर ब्लैक बेल्ट' 8वें नंबर पर चल रही है।

Source: Bollywoodlife.com

9वें स्थान पर 'कल्कि 2898 एडी' फिल्म का नाम शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

आखरी यानी 10वें नंबर पर फिल्म 'रिबेल रिज' शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: आमिर खान की इन 4 मूवीज को मिली ऑस्कर में एंट्री

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.