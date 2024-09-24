इंडिया में नेटफ्लिक्स पर गदर काट रही हैं ये टॉप 10 फिल्में
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 24, 2024
पहले नंबर पर फिल्म 'सेक्टर 36' है।
दूसरे नंबर पर हॉरर फिल्म 'एविल डेड राइज' है।
हॉलीवुड फिल्म 'फास्ट' तीसरे स्थान पर है।
वहीं, 'गिफ्टेड' फिल्म चौथे अंक पर चल रही है।
पांचवें अंक पर फिल्म 'अगलीस' ने जगह बनाई है।
कॉमेडी फिल्म 'आय' छठे नंबर पर है।
'मिस्टर बच्चन' फिल्म ने सातवें स्थान पर जगह बनाई है।
एक्शन फिल्म 'ऑफिसर ब्लैक बेल्ट' 8वें नंबर पर चल रही है।
9वें स्थान पर 'कल्कि 2898 एडी' फिल्म का नाम शुमार है।
आखरी यानी 10वें नंबर पर फिल्म 'रिबेल रिज' शामिल है।
