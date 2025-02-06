सुष्मिता सेन की टॉप 10 मूवीज और सीरीज, एक ने Hotstar पर मचा रखा है तहलका
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
| Feb 06, 2025
Filhaal एक रोमांटिक फिल्म है. इसे आप Amazon Prime और YouTube पर देख सकते हैं.
Taali सुष्मिता सेन की Jio Cinema पर मौजूद धाकड़ वेब सीरीज है.
Hindustan Ki Kasam एक एक्शन फिल्म है. इसमें अजय देवगन का डबल रोल दिखाया गया है.
फिल्म Paisa Vasool एक कॉमेडी थ्रिलर है. इसे आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं.
Sirf Tum में सुष्मिता सेन ने हीरो के बॉस का रोल निभाया है. फिल्म का गाना ‘दिलबर दिलबर’ आज भी लोग पसंद करते हैं.
Aag एक एक्शन फिल्म है. फिल्म में कई स्टार एक्टर शामिल हैं.
सुष्मिता सेन की थ्रिल से भरपूर सीरीज Aarya आज भी Netflix पर तहलका मचा रही है.
Main Hoon Naa एक रोमांस ड्रामा फिल्म है.
No Problem कमाल की एक्शन कॉमेडी फिल्म है. ये फिल्म Prime Video, MX Player और Zee5 पर मौजूद है.
कॉमेडी और रोमांस से भरी फिल्म Biwi No. 1 देख आप झूम उठेंगे.
