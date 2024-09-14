रोंगटे खड़े कर देंगी ये मर्डर मिस्ट्री मलायलम फिल्में
Pratibha Gaur
'गोलम' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'हेवन' फिल्म हॉटस्टार पर मौजूद है।
'फॉरेंसिक' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
दुलकर सलमान की 'सेल्युट' फिल्म सोनी लिव पर मौजूद है।
'कुरूप' फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'रोरस्चेच' फिल्म हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
'12th मैन' भी हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
'टूवंटी वन जीएमएस' फिल्म भी हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
'द प्रिस्ट' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
