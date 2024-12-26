2024 के खत्म होने से पहले देख डालें Netflix की ये ओरिजनल वेब सीरीज
Pratibha Gaur
| Dec 26, 2024
'रिप्ले' वेब सीरीज सस्पेंस और थ्रिलर से भरी है. हालांकि 2024 खत्म होने के साथ ही इस शो को भी नेटफ्लिक्स से हटा दिया जाएगा.
'टर्मिनेटर जीरो' वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'ग्रिसेल्डा' वेब सीरीज को इस साल के अंत में नेटफ्लिक्स से हटा दिया जाएगा.
'ब्रिजरटन' का सीजन 3 नेटफ्लिक्स से जल्द ही हटने वाला है.
'वन डे' वेब सीरीज को भी जल्द ही नेटफ्लिक्स से हटा दिया जाएगा.
'डेड बॉय डिटेक्टिव्स सीजन 1' भी 2024 के अंत तक नेटफ्लिक्स से हटा दिया जाएगा.
'नोबडी वॉन्ट दिस' यह शो भी नेटफ्लिक्स से जल्द हट जाएगा.
'ब्लैक डव्स' को आप साल 2024 खत्म होने से पहले नेटफ्लिक्स पर देख डालें.
'ए मैन ऑन द इनसाइड' को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'द डिप्लोमेट' वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर 2024 खत्म होने से पहले देख सकते हैं.
