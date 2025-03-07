इन क्राइम वेब सीरीज को देख थर-थर कांपेंगे लोग, डर से बंद हो जाएगी बोलती
Shashikant Mishra
| Mar 07, 2025
वेब सीरीज 'असुर' जियो सिनेमा पर काफी चर्चित रही.
वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' जी5 पर आपको डरा देगी.
मिर्जापुर- इस सीरीज का तो हर कोई फैन है. इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है.
एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज 'भौकाल' में क्राइम की कहानी दिखाई गई.
वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' प्राइम वीडियो पर पसंद की गई.
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' में भर-भर क्राइम दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'पाताल लोक' प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.
वेब सीरीज 'रंगबाज' को जी5 पर देखकर लोगों को होश उड़ गए थे.
एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज 'रक्तांचल' देखकर आपका दिल दहल जाएगा.
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' में जमकर खून-खराबा दिखाया गया है.
