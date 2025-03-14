होली की छुट्टी पर देखें ये जबरदस्त साइको थ्रिलर फिल्में, ओटीटी पर हैं उपलब्ध

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

'ब्रह्मयुगम' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.

हिना खान की 'हैक्ड' मूवी जी5 पर उपलब्ध है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की साइको थ्रिलर फिल्म 'साइको रमन' को आप जी5 पर देख सकते हैं.

आर माधवन और अजय देवगन की 'शैतान' फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

अनन्या पांडे की 'सीटीआरएल' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

कंगना रनौत की 'जजमेंटल है क्या' सोनी लिव पर मौजूद है.

आमिर और करीना कपूर की साइको थ्रिलर फिल्म 'तलाश' भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

तो वहीं 'रहस्य' मूवी को भी आप जी5 पर देख सकते हैं.

राधिका आप्टे की 'फोबिया' फिल्म भी जी5 पर उपलब्ध है.

