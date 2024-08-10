नेटफ्लिक्स की इन वेब सीरीज में दिखी खौफनाक क्राइम की सच्ची कहानी

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 10, 2024

वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' देख लोगों के मन में डर पैदा हो गया था।

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'हाउस ऑफ सीक्रेट्सः द बुराड़ी डेथ्स' ने लोगों को हिला दिया।

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'इंडियन प्रीडेटरः बुचर ऑफ दिल्ली' को लोगों को डरा दिया।

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'इंडियन प्रीडेटरः द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर' काफी चर्चा में रही।

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'इंडियन प्रीडेटरः मर्डर इन ए कोर्टरूम' देख लोग कांप गए थे।

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'जामताड़ा' ने लोगों को चौंकाया था।

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' काफी पॉपुलर हुई।

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'स्कूप' को लोगों ने खूब देखा।

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' काफी पॉपुलर हुई।

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' को देखकर लोग सहम गए थे।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बेगम बनकर करीना कपूर ने दिखाईं अदाएं, करवाया जबरदस्त फोटोशूट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.