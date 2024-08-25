वीकेंड पर पार्टनर संग जरूर देखें ये 10 रोमांटिक फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 25, 2024

विक्की और तापसी की 'मनमर्जियां' आपके दिन को बना देगी।

तृप्ति की फिल्म 'लैला मजनू' की लव स्टोरी देखकर आपकी आंखें भर आएंगी।

'सनम तेरी कसम' फिल्म की लव स्टोरी आपको खूब पसंद आएगी।

रणबीर और दीपिका की 'तमाशा' आपके दिल को छू जाएगी।

'रांझणा' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

'केदारनाथ' फिल्म की लवस्टोरी आपको खूब पसंद आई।

'गीता गोविंदम' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

'विवाह' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

'बरेली की बर्फी' फिल्म में आपको जबरदस्त लवस्टोरी देखने को मिलेगी।

'शादी में जरूर आना' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

