आपके दिलों-दिमाग को हिलाकर रख देंगी ये 9 सीरियल किलर फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 30, 2024

विक्रांत मैसी की 'सेक्टर 36' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

'मैं और चार्ल्स' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

मनोज बाजपेयी की 'मिसेज सीरियल किलर' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

'द स्टोनमैन' जियो सिनेमा पर उपलब्ध है.

फिल्म 'एक विलेन' को हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

दुलकर सलमान की 'चुप: द रीवेंज ऑफ आर्टिस्ट' जी5 पर देखी जा सकती है.

'अब्राहम ओजलर' हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

महेश बाबू की 'स्पाइडर' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'कठपुतली' फिल्म भी हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

