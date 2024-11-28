Lucky Baskhar समेत Netflix पर देखें साउथ की ये 10 क्राइम थ्रिलर फिल्में
Pratibha Gaur
| Nov 28, 2024
दुल्कर सलमान की 'लकी बास्खर' फिल्म का सस्पेंस आपके होश उड़ा देगा.
'देवरा' फिल्म में आपको जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिलेगी.
'बघीरा' फिल्म क्राइम से भरपूर है, जिसका थ्रिलर आपको सीट से हिलने नहीं देगा.
आप नानी की 'सरीपोधा शनिवारम' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं.
थलापति विजय की 'लियो' फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
प्रभास की 'सालार' फिल्म खून-खराबे से भरपूर है.
विजय सेतुपति की 'महाराज' फिल्म कई दिनों तक आपकी नींद को उड़ाकर रख देगी.
आप नेटफ्लिक्स पर 'गोट' का हिंदी डब्ड वर्जन देख सकते हैं.
'मैयाजघन' फिल्म भी कॉमेडी और थ्रिलर से भरपूर है.
सुपरस्टार महेश बाबू की 'गुंटुर कारम' फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
