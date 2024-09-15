मजबूत कलेजे वाले ही उठाएं साउथ की इन हॉरर मूवीज को देखने का रिस्क
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 15, 2024
नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'अन्धाघरम' को पसंद किया गया।
सोनी लिव पर फिल्म 'भूतकालम' काफी पॉपुलर हुई।
फिल्म 'मां ऊरी पोलीमेरा' हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।
फिल्म 'मणिचित्रताझु' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जा सकती है।
फिल्म 'मसूदा' अहा पर काफी चर्चा में रही।
फिल्म 'यावरुम नालम' को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
फिल्म 'भागमती' को हॉटस्टार पर काफी देखा गया।
हॉटस्टार पर फिल्म 'पिसासु' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
फिल्म 'अवल' को जियो सिनेमा पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
फिल्म 'पिज्जा' हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं।
