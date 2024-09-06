साउथ की इन फिल्मों का सस्पेंस देख बन जाएगा दिमाग का कचूमर
Shashikant Mishra
| Sep 06, 2024
फिल्म 'जोसेफ' प्राइम वीडियो पर काफी चर्चित हुई।
फिल्म 'कोल्ड केस' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
फिल्म 'नाइट ड्राइव' ने नेटफ्लिक्स पर काफी मनोरंजन किया।
फिल्म 'रोशार्क' ने हॉटस्टार पर जमकर एंटरटेन किया।
फिल्म 'फॉरेंसिक' नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं।
फिल्म 'कुरुप' नेटफ्लिक्स पर काफी पसंद की गई।
फिल्म 'मायावान' हॉटस्टार पर खूब देखी गई।
फिल्म 'ममोरिज' हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
फिल्म 'सराभम' एमएक्स प्लेयर पर देखी जा सकती है।
फिल्म 'यू टर्न' को प्राइम वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
