सस्पेंस का ओवरडोज हैं ये फिल्में-सीरीज, आखिर तक आपके तेज दिमाग को करेंगी चैलेंज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 12, 2024

हॉटस्टार पर मौजूद फिल्म 'कठपुतली' का सस्पेंस आखिर तक नहीं समझ पाएंगे।

फिल्म 'अंधाधुन' यूट्यूब पर बार-बार देखी जाती है।

फिल्म 'बदला' नेटफ्लिक्स काफी पसंद की गई।

फिल्म 'दृश्यम' जियो सिनेमा पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'हिटः द फर्स्ट केस' ने लोगों का ध्यान खींचा।

जियो सिनेमा की वेब सीरीज 'असुर' आपके दिमाग को हिला देगी।

हॉटस्टार की वेब सीरीज 'आखिरी सच' का सस्पेंस समझना आसान नहीं है।

वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

वेब सीरीज 'पाताल लोक' प्राइम वीडियो आते ही छा गई।

वेब सीरीज 'रक्तांचल' एमएक्स प्लेयर पर काफी पॉपुलर हुई।

