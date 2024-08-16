इन सीरीज-मूवीज में तगड़ा सस्पेंस देख तेज दिमाग वाले भी कर देंगे सरेंडर
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 16, 2024
हॉटस्टार की वेब सीरीज 'आखिरी सच' में अलग ही लेवल का सस्पेंस है।
वेब सीरीज 'असुर' जियो सिनेमा पर खूब देखी गई।
जियो सिनेमा की वेब सीरीज 'कैंडी' का सस्पेंस समझना आसान काम नहीं है।
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'दहाड़' ने लोगों का दिमाग हिलाकर रख दिया।
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' को नेटफ्लिक्स पर पसंद किया गया।
फिल्म 'कठपुतली' हॉटस्टार पर देख लोग दहल गए।
नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'बदला' देख सकते हैं।
जियो सिनेमा पर फिल्म 'दृश्यम' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
फिल्म 'हिदः द फर्स्ट केस' नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हुई।
फिल्म 'तलाश' नेटफ्लिक्स पर कई बार स्ट्रीम की गई।
